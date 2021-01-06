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Рубль к вечеру остался в небольшом плюсе по отношению к доллару и евро

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растерял часть дневных достижений, но остался в небольшом плюсе по отношению к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 73,9075 руб./$1 в 19:00 по Москве, что всего на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в начале дня доллар опускался до 73,4 руб./$1). Евро стоил 90,7925 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку (на пике снижения его курс достигал 90,585 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17 копеек - до 81,51 рубля.

ЭкономикаНефть подорожала после данных Минэнерго США о запасахЧитать подробнее

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется по отношению к доллару и евро благодаря как сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, так и растущей нефти после выхода еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в среду составила $54,28 за баррель, что на 1,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $50,33 за баррель, что на 0,8% выше уровня предыдущих торгов.

рубль доллар евро Московская биржа

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