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Нефть подорожала после данных Минэнерго США о запасах

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду после выхода еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 по Москве составляет $54,22 за баррель, что на $0,62 (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $50,31 за баррель, что на $0,38 (0,76%) выше уровня предыдущих торгов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 8,01 млн баррелей - до 485,46 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

По итогам торгов во вторник нефтяные цены подскочили до максимума с февраля 2020 года, отмечает MarketWatch.

Товарные запасы бензина выросли на 4,52 млн баррелей и составили 241,08 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 6,39 млн баррелей, до 158,42 млн баррелей.

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Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.

Поддержку котировкам также оказывает решение Саудовской Аравии о дополнительном снижении добычи в феврале-марте.

нефть Brent

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