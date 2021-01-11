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Brent подешевела до $55,44 за баррель на фоне укрепления доллара

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара США.

"Курс доллара США в пятницу вырос третий день подряд, и растет этим утром, что приводит к снижению цен в сырьевом секторе", - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по Москве в понедельник составила $55,44 за баррель, что на $0,55 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,61 (3%) - до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $51,9 за баррель, что на $0,34 (0,65%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на $1,41 (2,8%) - до $52,24 за баррель.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение "бычьих" настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

"Хотя развитие ситуации с пандемией вызывает беспокойство, в последние несколько недель наблюдаются признаки того, что нефтяной рынок смотрит дальше, ожидая возможного улучшения ситуации благодаря вакцинам", - сказала Хари.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

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