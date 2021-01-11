Правительство снизило ставку по льготным кредитам малому и среднему бизнесу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о снижении максимальной ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу (МСБ) и самозанятым гражданам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан. Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России (сейчас 4,25% - ИФ), увеличенную на 2,75 процентного пункта. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых", - сказал Мишустин.

"Это позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации, особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука, техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность", - добавил глава правительства.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП (малых и средних предприятий). Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе - сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.

В Минэкономразвития пояснили, что речь идет о корректировке постановления N1764 от 30 декабря 2018 года.

"Рассчитываем, что льготные кредиты будут использоваться как для поддержки текущей деятельности, так и на развитие бизнеса, запуск инвестиционных проектов", - приводится в сообщении министерства комментарий министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

В Минэкономразвития отмечают, что в 2020 году в рамках программы 1764 заключено свыше 17 тыс. кредитных соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей, по которым выдано более 900 млрд рублей.

"Для новых кредитных договоров, в том числе кредитных договоров на рефинансирование кредитов, ранее взятых по рыночной ставке, по программе льготного кредитования субъектов МСП в обновленной версии нацпроекта МСП, ставка для заемщика будет рассчитываться в зависимости от размера ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, и ее максимальный размер в 2021 году не будет превышать 7%, что ниже среднерыночной, составляющей по кредитам со сроком более 1 года 8,17%", - отмечают в министерстве.

В Минэкономразвития также напоминают, что весной 2020 года в программу 1764 вносились антикризисные изменения, упростившие требования к заемщику (исключено требование об отсутствии задолженности по налогам, сборам, об отсутствии задолженности по заработной плате, об отсутствии просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по кредитным договорам), расширены возможности по рефинансированию кредитов, а также появилась возможность получения кредитов по льготной ставке микропредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере торговли и реализующими подакцизные товары. Данные нормы были введены на двухлетний срок.

В министерстве отмечают, что в рамках национального проекта МСП в 2021 году запланировано предоставление кредитов по льготной ставке в объеме 700 млрд рублей.