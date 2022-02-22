Продлена господдержка предпринимателей, торгующих подакцизной продукцией

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России по просьбе бизнеса продлило до конца 2022 года возможность получения поддержки предпринимателями, которые торгуют подакцизными товарами, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Правительство продлевает до конца 2022 года возможность получения из регионального и муниципального бюджетов финансовой поддержки для предпринимателей, которые торгуют подакцизными товарами. Решение принято по просьбе представителей бизнеса", - говорится в документе.

"Речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за ситуации с коронавирусом", - объяснили чиновники.

Как сообщалось, изначально такой бизнес не мог рассчитывать на финансовую помощь от государства, но летом 2020 года в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство отменило это ограничение, продлевая эту отмену каждый год.