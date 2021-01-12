Рубль вечером вырос к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль активно растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти, цены на которую находятся рядом с 11-месячными максимумами.

Курс доллара США составил 74,12 руб./$1 в 15:00, что на 54,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,07 руб./EUR1, подешевев на 73,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 62,9 копейки - до 81,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно дорожающей нефти. Цены на нефть эталонных марок во вторник сократили прирост, однако остаются около максимального уровня с февраля 2020 года на фоне надежд на принятие новых мер поддержки американской экономики. Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

Поддержку рублю также оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов перед первыми аукционами Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ в 2021 году. Согласно сообщению ведомства, в среду, 13 января, состоятся аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26236 и ОФЗ-ИН серии 52003 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Инвесторы продолжают следить за политической ситуацией в США. В Палату представителей Конгресса США в понедельник была внесена резолюция, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль на торгах во вторник уверенно укрепляется как по отношению к европейской валюте, так и относительно доллара США, так как поддержку ему продолжают оказывать цены на нефть. При этом, по словам аналитика, в случае удержания нефтяных цен на текущих уровнях у рубля есть все шансы для продолжения дальнейшего укрепления.

"Поддержку рисковым активам, включая рубль, могут оказывать также ожидания рынка по увеличению фискальных стимулов в США, вероятность которого повысилась после победы представителей демократов на выборах в Сенат. Ожидается, что более детальная информация по увеличению стимулов будет озвучена представителями избранного президента США Джо Байдена уже на этой неделе", - говорит Беспалов.

Среди внутренних факторов, которые способны оказать влияние на курс российской валюты на этой неделе, можно отнести первые в 2021 году аукционы по размещению ОФЗ Минфином, считает аналитик. "В ходе двух аукционов, запланированных на среду, ведомство планирует разместить выпуск с фиксированным купоном и погашением в мае 2028 года и выпуск с индексируемым номиналом с датой погашения в июле 2030 года. Кроме того, на курс могут оказать влияние данные о планируемом объеме продажи валюты ЦБ в предстоящем месяце, которые также могут быть озвучены в среду", - отмечает Беспалов.

Нефть

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 во вторник выросла на 1,56% - до $56,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,47% - до $53,02 за баррель.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные Минэнерго США в среду покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей - до минимальных с конца марта 2020 года 481,7 млн баррелей.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ слегка отступили от максимумов дня, но все еще прибавляют более 1%. В течение сессии котировки поднимались до новых пиков с февраля прошлого года ($56,77 и $53,26 соответственно) на фоне надежд на восстановление мировой экономики и дальнейшее ограничение нефтедобычи ОПЕК+. В среду инвесторы традиционно будут оценивать данные по запасам в США. По средним прогнозам, отчет Минэнерго США покажет сокращение запасов "черного золота" на 2,72 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов почти на 6 млн баррелей - скорее нейтрально для цен", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Банк России во вторник, 12 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 80 млрд рублей (при лимите 1 трлн 80 млрд рублей и спросе 1 трлн 129,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 декабря, банки разместили 843,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 550 млрд рублей и спросе 843,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,15% годовых.

ЦБ РФ 12 января также провел размещение 41-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 209 млрд 141,5 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 января на 24,94 копейки, до 74,2663 руб./$1, и уменьшил курс евро на 48,95 копейки, до 90,3227 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 39,89 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,1734 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 51,94 копейки и составил 74,1067 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 588,621 млн, из которых $798,771 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 789,85 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 47,88 копейки, до 90,2293 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 71,51 копейки и составил 90,088 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR460,386 млн, из которых EUR164,875 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR295,511 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 4,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 4,7% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,89% и 4,88% годовых соответственно.