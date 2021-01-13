Доллар подешевел еще на 16 копеек

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В среду утром на "Московской бирже" доллар и евро умеренно дешевеют к рублю на фоне активно дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,38-73,53 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 16 копеек, до 73,38 рубля. Евро подешевел на 13,25 копейки, до 89,66 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 15,13 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 88,63 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 66,52 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти. Цены на нефть, завершившие торги во вторник на максимальных уровнях с 21 февраля 2020 года, продолжают расти в среду на данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Кроме того, поддержку рынку энергоносителей оказывает ослабление доллара США и быстрое принятие китайскими властями мер в ответ на вспышку коронавируса в северной провинции Хэбэй, ослабившее опасения насчет новой волны COVID-19 и, соответственно, снижения спроса на нефть в КНР, отмечают аналитики AxiCorp.

Надежды инвесторов подкрепляются внедрением вакцин от коронавируса.

Внимание инвесторов сосредоточено также на перспективах принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики. Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов", конкретные предложения он должен представить 14 января.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Демократы пытаются объявить импичмент Трампу, не дожидаясь инаугурации его преемника Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,13% - до $57,22 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому момент у дорожали в Нью-Йорке на 1,05% - до $53,77 за баррель. Фьючерсы на WTI дорожают непрерывно уже шесть сессий подряд.

По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд и стало максимальным с конца октября. Неделей ранее запасы сократились на 1,7 млн баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные по запасам позднее в среду. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.