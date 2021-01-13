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Россия в 2020 году в три раза увеличила экспорт шампиньонов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году в три раза увеличила экспорт шампиньонов, следует из оценочных данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Экспорт прогнозируется почти в 2,1 тыс. тонн, что в три раза больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении.

При этом ИКАР подчеркивает, что "с 2014 года Россия, будучи тотальным нетто-импортером культивируемых грибов, не только нарастила производство, но и активно продвигает продукцию за пределы страны".

Активное развитие рынка культивируемых грибов в России началось после введения продуктового эмбарго в 2014 году, и наиболее популярной культурой стали шампиньоны. По оценке ИКАР, производство шампиньонов в 2020 выросло на 14% и составило не менее 65 тыс. тонн, при этом импорт не превысит 20 тыс. тонн.

Основные производственные мощности по выращиванию шампиньонов базируются в Курской, Тульской, Ленинградской, Пензенской областях, а также в Краснодарском крае. На эти регионы пришлось более 80% произведенной продукции.

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