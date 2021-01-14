Евро опустился до 89 руб. впервые с 17 декабря

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Евро и доллар снижаются на Московской бирже в четверг днем, курс евро в моменте опускался до 89 руб./EUR1 впервые с 17 декабря, доллар направляется в сторону 73 руб./$1 также впервые с середины декабря.

Курс евро составил 89,025 руб./EUR1 в 16:27 по Москве, что на 58,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро опускался до 89 руб./EUR1. Доллар США стоил 73,4875 руб./$1, подешевев на 26 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,63 копейки - до 80,48 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подготовке компаний-экспортеров к налоговому периоду января. Поддержку рублю также оказывают заявления представителей ЦБ РФ, что регулятор пока не видит веских оснований для продолжения снижения ключевой ставки.

ЦБ РФ, исходя из динамики инфляции, видит меньше целесообразности в дальнейшем снижении ключевой ставки, чем раньше, сообщил в четверг журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. Он также отметил, что не наблюдается значительного влияния на рынок из-за перехода от продажи валюты по бюджетному правилу к покупкам.

При этом инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу роста заболеваемости коронавирусом и сохранения ограничений, однако перспективы наращивания объемов стимулирования и проведение вакцинации населения усиливают надежды на более благоприятную экономическую ситуацию в 2021 году.