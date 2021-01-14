Рубль вечером усилил рост к доллару и евро благодаря интересу к риску

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили снижение и торгуются на "Московской бирже" в четверг вечером на минимальных отметках с середины декабря; рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря интересу к рисковым активам, наблюдаемому на большинстве бирж мира.

Курс доллара США составил 73,27 руб./$1 в 19:00, что на 47,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,93 руб./EUR1, подешевев на 68,25 копейки. При этом евро торгуется ниже 89 руб./EUR1 впервые с 17 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 56,98 копейки - до 80,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и росту интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. В центре их внимания находится выступление избранного президента США Джо Байдена позднее в четверг, в ходе которого он, как ожидается, изложит свои предложения относительно дальнейших мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии COVID-19.

По сообщению CNN, новый пакет мер, который представит Байден, предусматривает увеличение прямых выплат американским семьям, а также значительное финансирование правительств штатов и местных органов власти.

Поддержку рублю также оказывают начавшаяся подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду января и заявления представителей ЦБ РФ, что регулятор пока не видит веских оснований для продолжения снижения ключевой ставки.

ЦБ РФ, исходя из динамики инфляции, видит меньше целесообразности в дальнейшем снижении ключевой ставки, чем раньше, сообщил в четверг журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. Он также отметил, что не наблюдается значительного влияния на рынок из-за перехода от продажи валюты по бюджетному правилу к покупкам.

Минфин РФ спустя 10 месяцев решил вернуться к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Так, объем покупки иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 15 января по 4 февраля будет эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный объем составит 7,1 млрд рублей, сообщило ведомство в среду.

Банк России с 10 марта 2020 года начал упреждающую продажу валюты в рамках бюджетного правила, регулярные продажи из ФНБ стартовали 7 апреля 2020 года.

Инвесторы в четверг также будут внимательно следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое начнется в 20:30.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, ближе к окончанию рабочего дня рубль и ряд других валют на развивающихся рынках заметно укреплялись к доллару и евро. "В частности, вместе с российской валютой в плюсе к доллару торговались турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд. Позитивный настрой участников EM по-прежнему поддерживают надежды на новые финансовые стимулы в США при новом президенте. Еще больший рост рубль демонстрировал в паре с евро (в частности, европейская валюта опустилась ниже отметки в 89 рублей впервые с 17 декабря прошлого года). В случае с евро российский рынок во многом транслировал динамику международных торгов, где единая европейская валюта заметно слабела, в том числе из-за нестабильной обстановки в политических кругах Италии", - отмечает Кравченко.

"Рубль в четверг растет на общем позитиве, торгуясь на уровне 73,3 руб./$1 и показывая один из лучших результатов среди других валют EM. Локальную поддержку национальной валюте оказывает начало налогового периода, в пятницу уплачиваются страховые взносы. В первом квартале у рубля хорошие перспективы для укрепления на сезонном увеличении притока валюты от внешнеторговых операций. Но в ближайшее время укрепление будет сдерживать переход Минфина от продаж валюты к покупкам, так как рост цен на нефть уже компенсировал снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг. Участники рынка энергоносителей реагируют на данные, указавшие на замедление китайского импорта нефти в декабре, и сохраняющийся рост числа заражений коронавирусом, пишет Dow Jones.

Нефть

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в четверг уменьшилась на 1,02% - до $55,49 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,51% - до $52,64 за баррель.

Китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 января на 26,97 копейки, до 73,7961 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,56 копейки, до 89,6475 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 15,01 копейки по отношению к среде и составил 73,5407 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 23,28 копейки и составил 73,4797 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 354,246 млн, из которых $726,462 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 627,784 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 48,78 копейки, до 89,376 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 52,99 копейки и составил 89,2382 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR530,778 млн, из которых EUR183,697 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,081 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 4,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 4,68%, 4,88% и 4,88% годовых соответственно.