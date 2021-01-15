Доллар подорожал на 41 копейку

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Утром в пятницу на "Московской бирже" рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающихся котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,46-73,67 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 41,5 копейки, до 73,62 рубля. Евро подорожал на 22,5 копейки, до 89,29 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 35,88 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,75 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающихся котировок нефти. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как избранный президент США Джо Байден озвучил новые меры поддержки экономики страны. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы могут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем, что Байден может столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в четверг заявил, что пока слишком рано говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике, в том числе о сокращении программы выкупа активов.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,21% - до $55,74 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,9% - до $53,09 за баррель.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн баррелей в сутки, новый прогноз падения - на 9,75 млн баррелей в сутки, до 90,01 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн баррелей в сутки - до 95,91 млн баррелей в сутки.