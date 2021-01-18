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В план развития нефтегазохимии включат проекты в Арктике

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство к июлю актуализирует план развития нефтегазохимии, включив в него проекты в Арктике, в том числе газохимический кластер в поселке Сабетта в ЯНАО.

Соответствующее поручение содержится в перечне, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным по итогам совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, состоявшегося 1 декабря 2020 года.

"Актуализировать план мероприятий ("дорожную карту") по развитию нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на период до 2025 года, включив в него мероприятия, направленные: на обеспечение перспективных нефтегазохимических кластеров, в том числе расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, ресурсами из нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; на поддержку развития перспективного арктического газохимического кластера в районе пос. Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ)", - говорится в тексте поручений.

Срок исполнения поручения истекает 30 июня 2021 года.

Путин также поручил правительству к 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности.

У РФПИ есть квота в 10% ФНБ для реализации инфраструктурных проектов, строительство комплекса "СИБУРа" "ЗапСибНефтехим" ("ЗапСиб-2") - один из них. Реализация этого проекта обсуждалась на совещании у Путина в декабре.

"РФПИ принимал участие в финансировании данного проекта вместе с нашими партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Это также были первые инвестиции для Кувейта и Бахрейна. И теперь они инвестируют гораздо больше, в том числе в результате успешной реализации данного проекта", - говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на совещании.

"Как вы упомянули, $1,8 млрд было вложено из квоты РФПИ в ФНБ, и мы отмечаем, что не только за счет этих средств был реализован очень важный проект, но также что мы вложили (средства - ИФ) ФНБ по максимально защищенной структуре, где была предоставлена корпоративная гарантия на эти инвестиции, и доходность составила на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги", - отметил он.

"И мы просили добавить в протокол совещания, если можно, поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты РФПИ в ФНБ в нефтехимические проекты. Мы видим очень много таких проектов, мы рассматриваем их и, безусловно, считаем вот этот механизм инвестиций ФНБ в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность средствам ФНБ", - сказал Дмитриев.

Владимир Путин

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