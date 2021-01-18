План развития нефтегазохимии расширят проектами в Арктике

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство к июлю актуализирует план развития нефтегазохимии, включив в него проекты в Арктике, в том числе газохимический кластер в поселке Сабетта в ЯНАО.

Соответствующее поручение содержится в перечне, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным по итогам совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, состоявшегося 1 декабря 2020 года.

Путин, в частности, поручил "актуализировать план мероприятий ("дорожную карту") по развитию нефтегазохимического комплекса" в РФ до 2025 года. В план необходимо включить "обеспечение перспективных нефтегазохимических кластеров", в том числе расположенных в Арктической зоне России, "ресурсами из нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений", а также "поддержку развития перспективного арктического газохимического кластера" в районе Сабетты, говорится в тексте поручений.

Срок исполнения поручений - 30 июня 2021 г.