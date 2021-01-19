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Бензин на московских заправках за неделю подорожал на 14-15 копеек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Средние цены на бензин на московских автомобильных заправочных станциях (АЗС) за минувшую неделю выросли на 14-15 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По состоянию на 18 января по сравнению с 11 января Аи-92 подорожал на 14 копеек, до 44,08 руб./л, Аи-95 - на 15 коп., до 48,65 руб./л.

Цены поднимали как вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи), так и независимые АЗС.

Среди ВИНК больше всего подорожал бензин за АЗС под управлением "Роснефти"- цены на Аи-95 и Аи-92 выросли в среднем на 30 копеек. В "Роснефти" отметили, что ценообразование на автомобильное топливо компания формирует строго в рамках рыночной конъюнктуры, в связи с чем стоимость топлива была скорректирована в пределах инфляции.

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Бензин на АЗС "Татнефти" в Москве подорожал на 15 копеек.

У независимой "Транс АЗС" Аи-92 подорожал на 28 копеек, Аи-95 - на 37 копеек, а дизтопливо на 52 копейки. Shell повысила цены на Аи-92 на 14 копеек, на Аи-95 - на 25 копеек.

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало на четыре копейки, до 48,33 руб./л.

Как сообщалось, топливо стало дорожать на заправках столицы с середины ноября после долгого затишья, до конца декабря темпы роста цен ускорялись. В период с 28 декабря по 31 декабря средние цены на Аи-92 подскочили на 26 копеек, Аи-95 - на 38 копеек, дизтопливо подорожало на 10 копеек. В первые дни нового года рост цен замедлился - в новогодние праздники бензины подорожали на одну копейку, стоимость дизтоплива не изменилась.

бензин

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