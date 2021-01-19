"Роснефть" и "Сургутнефтегаз" разделили между собой на торгах 2 участка в Якутии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" и "Роснефть" в борьбе на аукционах распределили между собой два нефтегазовых участка в Якутии, резко подняв их цену.

Как говорится в материалах Роснедр, на аукционе на один из участков - Южно-Березовский - "Сургутнефтегаз" в борьбе с "Роснефтью" поднял предложение по цене с начальных 17,2 млн рублей до 719,3 млн рублей.

За другой Северо-Олгуйдахский участок в Якутии боролись "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и АО "РНГ" (ранее - "Ростнефтегаз", Москва). В результате "Роснефть" увеличила в ходе аукциона цену до 987,5 млн рублей при стартовой цене в 64,1 млн рублей.

Южно-Березовский участок площадью 847,3 кв. км имеет ресурсы нефти по категории Dл - в размере 1,5 млн т, D1 - 2,5 млн т. Ресурсы газа участка составляют по Dл 10 млрд куб. м, по D1 - 25,0 млрд куб. м.

Расстояние от участка до автомобильной дороги - 32 км. Дорога проходит вдоль левого берега реки Лена от села Чапаево до города Олекминск. По Южно-Берёзовскому участку можно передвигаться только на гусеничном транспорте или машинах повышенной проходимости. В Олекминске имеется аэропорт.

По результатам проведенных сейсморазведочных работ в пределах участка выявлены структуры: Южно-Бысахтахская и Буор-Юряхская. Непосредственно к северу от Южно-Берёзовского участка находится Бысахтахский лицензионный участок "Сургутнефтегаза", с расположенном на нем Бысахтахским газоконденсатным месторождением. Запасы свободного газа по месторождению по категориям А+В+С1 составляют 5,539 млрд куб. м, по В2+С2 - 9,650 млрд куб. м.

Северо-Олгуйдахский участок площадью 7,517 тыс. кв. км имеет ресурсы нефти по категории D1 в 49,7 млн т, ресурсы газа по той же категории в 98,8 млрд куб. м.

На территории участка находится село Моркока, через которое проходит автодорога Мирный-Чернышевский-Айхал-Удачный, пересекающая весь Северо-Олгуйдахский участок с юга на север в его западной части. Расстояние от поселка Айхал до поселка Чернышевский по автодороге - 364 км. Моркока находится на середине пути. Передвижение на площади Северо-Олгуйдахского участка, за исключением этой автодороги, возможно только на гусеничном транспорте или машинах повышенной проходимости. В поселках Удачный, Айхал, Чернышевский и в городе Мирный имеются аэропорты.

В западной части участка в результате сейсморазведочных работ в 1983-1984 годы была подготовлена к бурению Мегеляхская структура. В 1986 году передана в глубокое бурение Алымджахская структура (находится в юго-западной части участка).

Государственная экспертиза запасов и апробация ресурсов углеводородного сырья по территории двух участков не проводились.