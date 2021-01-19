Brent подорожала до $55,58 на ожидании стимулов в США и ослаблении доллара

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются на фоне надежд на принятие новых экономических стимулов в США и ослаблении доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени составляет $55,58 за баррель, что на $0,83 (1,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,65 за баррель, что на $0,29 (0,55%) выше уровня на закрытие рынка в пятницу. В понедельник торги в США не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов во вторник 0,2%.

"Нефтяные цены растут вслед за ослаблением доллара, но хвастаться нечем, учитывая их снижение в конце прошлой недели", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Помимо этого, трейдеры ожидают инаугурации в среду избранного президента США Джо Байдена, который на прошлой неделе представил новый пакет мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн.

В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты Axi.

В то же время, по их мнению, цены на нефть могут стабилизироваться около текущих уровней благодаря прогрессу в вакцинации от коронавируса.