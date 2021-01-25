ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Покупатель вправе вернуть производителю электронные устройства и получить назад деньги, если в течение срока их службы была прекращена поддержка онлайн-сервиса и программного обеспечения для них.

Таково решение Верховного суда (ВС) РФ в споре между Татьяной Шепелевой и ООО "Адидас", российским подразделением германской adidas AG, второго по величине в мире производителя спортивных товаров.

Шепелева обратилась в суд после того, как пары смарт-часов Adidas Smart run miCoach, фитнес-браслетов Adidas Fit Smart miCoach и пульсометр Heart Rate Monitor miCoach, обладателем которых она стала в 2015-2016 годах, перестали выполнять свои функции. Причиной стало то, что Adidas 31 декабря 2018 года отключил веб-сервис Adidas miCoach из-за перехода на другое программное обеспечение.

Как следует из материалов дела, стало невозможным запустить смарт-часы Adidas Smart run miCoach после сброса настроек или смены пользователя, на фитнес браслете Adidas Fit Smart miCoach невозможно осуществить сброс параметров и их чтение, а также невозможно настроить время и параметры пользователя. Кроме того стали недоступным приложения для мобильных устройств Android и Apple, через которые интегрировались эти устройства.

Шепелева обратилась в суд с требованием взыскать с Adidas 362 тыс. руб., в том числе 47 359 руб. стоимости товаров, а также штраф, неустойка и компенсация морального вреда. После начала разбирательства компания вернула ей цену только одного фитнес- браслета, на который Шепелева предоставила кассовый чек (не более 10 тыс. руб. - ИФ). Получить остальные деньги ей не удалось, в трех судебных инстанциях она проиграла.

Суды ссылались на то, что Adidas miCoach прекратил работу уже после приобретения устройств и Шепелева не обращалась к компании с требованием безвозмездно устранить проблемы с программным обеспечением. Кроме того, суды заявили об отсутствии в товарах существенных недостатков, так как привлеченный в дело эксперт пришел к выводу, что в случае возобновления работы веб-сервиса товары будут работать. Также суды указали, что Шепелева не доказала, когда, где и по какой цене приобрела устройства. Частью они вообще были подарены, свидетельствуют материалы дела.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, куда пожаловалась клиентка, с выводами нижестоящих судов не согласилась.

По мнению коллегии ВС РФ, поскольку устранить возникший недостаток товара не представлялось возможным, так как производитель товаров перешел на использование иного программного обеспечения, то такой недостаток надлежало признать неустранимым. И в этой ситуации судам следовало применить пункт 6 статьи 19 закона о защите прав потребителей, которая позволяет потребителю требовать возврата средств, если недостаток устранить не удалось.

Коллегия также отвергла мнение нижестоящих судов о том, что Шепелева должна была обратиться Adidas с требованием о безвозмездном устранении недостатков, связанных с отказом производителя поддерживать онлайн-сервис.

Также коллегия не согласилась с позицией судов, согласно которой основанием для отказа в иске является то, что у истицы не было сведений о месте и цене приобретения устройств.

ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и отправил спор на новое рассмотрение в Самарский областной суд.