Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Структурный дефицит ликвидности банковского сектора РФ на 27 января достиг 1 трлн 37,1 млрд рублей, увеличившись с 837,9 млрд рублей днем ранее, следует из данных ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что структурный дефицит ликвидности банковского сектора на 21 января 2021 года составил 728,8 млрд рублей, приблизившись к уровню января 2017 года.

Российский банковский сектор впервые более чем за три года вернулся к дефициту ликвидности в середине декабря 2020 года. В начале 2021 года система вновь вошла в профицит, но он наблюдался всего пару дней, с 14 января дефицит ликвидности увеличивался.

ЦБ ожидал профицит ликвидности сектора по итогам 2020 года на уровне 1,0-1,4 трлн рублей. Однако на 31 декабря 2020 года дефицит составил 185 млрд рублей, на 1 января 2021 года был профицит на уровне 203,6 млрд рублей. Сокращение структурного профицита ликвидности Банк России ранее объяснил ростом спроса на наличные и неравномерностью операций федерального бюджета (ростом заимствований осенью и расходованием средств в основном только в декабре).

К концу 2021 года регулятор прогнозирует профицит ликвидности сектора в размере 0,7-1,3 трлн рублей по мере возвращения наличных в банки, которые граждане и компании забрали во время пандемии.

Профицит ликвидности российского банковского сектора по итогам 2019 года составлял 2,8 трлн рублей, 2018 года – 3,0 трлн рублей, 2017 года – 2,6 трлн рублей, по итогам 2017 года отмечался дефицит в 0,7 трлн рублей.