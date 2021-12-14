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ЦБ впервые с февраля отметил структурный дефицит ликвидности у банков

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России впервые с 3 февраля зафиксировал на утро 14 декабря структурный дефицит ликвидности банковского сектора в размере 29 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ.

В начале 2021 года у банков был дефицит ликвидности (с максимумом 27 января - 1 037,1 млрд рублей), профицит был только в самом начале года, в первый рабочий день после новогодних каникул 11 января и затем 13 января. Начиная с 4 февраля регулятор снова фиксировал профицит ликвидности, который к 10 февраля достиг 3,4 трлн рублей.

ЦБ так комментировал эту ситуацию: "В январе структурный дефицит ликвидности временно увеличился из-за оттока средств по бюджетному каналу и запаздывающего выполнения усреднения обязательных резервов банками".

По оценкам его экспертов, основным фактором оттока ликвидности в январе были операции по счетам бюджетной системы. Доходы бюджета возросли за счет увеличения поступлений основных ненефтегазовых налогов (квартальные НДС и налог на прибыль, при этом НДФЛ несколько снизился) и социальных взносов. Бюджетные расходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оставались сезонно низкими.

Небольшой приток средств был сформирован операциями по покупке иностранной валюты Минфином в рамках реализации бюджетного правила, увеличением объемов размещения средств в банках бюджетами регионов, а также купонными выплатами по ОФЗ, которые превысили объем размещения государственных ценных бумаг.

При этом ожидаемого компенсирующего увеличения объема размещения временно свободных бюджетных средств со стороны Федерального казначейства в этот период не произошло. Это обусловило переход банковского сектора в ситуацию структурного дефицита ликвидности. С начала февраля приток средств по операциям Федерального казначейства возобновился, и к середине месяца банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности.

В комментарии ЦБ по итогам ноября отмечалось, что бюджетные операции в этом месяце оказали влияние на ликвидность, близкое к нейтральному. В результате за месяц структурный профицит ликвидности существенно не изменился. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен регулятором на уровне 0,6-1,0 трлн рублей.

В декабре ситуация с ликвидностью изменилась с 9 декабря. Накануне ее профицит составлял 2,3 трлн рублей, в четверг он сократился до 239 млрд рублей, в пятницу - до 129,5 млрд рублей, утром в понедельник, 13 декабря, он составил 142,1 млрд рублей. На следующий день, утром во вторник, был зафиксирован дефицит.

С 9 декабря банки вышли из краткосрочных облигаций Банка России, сократили депозиты в ЦБ с 2,855 трлн рублей до 1,007 трлн рублей. Во вторник требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам, предоставляемым по фиксированным ставкам, увеличились на 170 млрд рублей, до 826 млрд рублей, и в результате требования ЦБ к кредитным организациям превысили их требования к регулятору на 29 млрд рублей.

Банк России Минфин Казначейство

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