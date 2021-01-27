ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 26-27 января.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

"Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились, причем слабость была сосредоточена в секторах, наиболее пострадавших от пандемии", – отмечается в сообщении, причем это предложение отличается от оценок экономики, которые Федрезерв давал на предыдущем заседании.

"Ослабление спроса и существенно более низкие цены на нефть сдерживают потребительскую инфляцию. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу", – говорится далее в тексте, который аналогичен декабрьскому.

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис оказывает давление на экономическую активность, занятость и темпы инфляции в стране и несет в себе серьезные риски для экономики.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%", – отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 миллиардов и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 миллиардов в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Программа выкупа активов обеспечивает ровное функционирование рынков и содействует сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, – говорится в коммюнике. – Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об эпидемиологической ситуации, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Все одиннадцать голосующих членов FOMC поддержали решения, принятые на январском заседании.

После оглашения итогов встречи руководства ФРС падение фондовых индексов Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 несколько ускорилось и составляет 1,5% и 1,8% соответственно (до объявления о ставке – 1,2% и 1,5%). Значение Nasdaq Composite продолжает оставаться примерно на 1,2% ниже уровня закрытия вторника.

Валютные пары практически не отреагировали на решение ФРС. Евро торгуется сейчас на уровне $1,2112, фунт стерлингов – $1,3709. Курс японской нацвалюты к доллару США составляет 104,1 иены.