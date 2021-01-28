Нефть подешевела на ухудшении перспектив спроса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг в связи с ожиданиями снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер.

Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, пишет Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве 28 января составила $55,45 за баррель, что на $0,36 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 27 января эти контракты подешевели на $0,1 (0,2%) - до $55,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $52,53 за баррель, что на $0,32 (0,61%) ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,5%) - до $52,85 за баррель.

"Остается множество опасений в отношении перспектив спроса, - отмечает старший партнер Commodity Research Group Эндрю Лебоу. - Китайские власти призывают своих граждан отказаться от путешествий в период праздников по случаю Нового года по лунному календарю, являющийся самым активным туристическим сезоном года. Конечно же, это скажется на уровне спроса".

Дополнительным сигналом потенциального снижения спроса стало также резкое снижение трафика в Лос-Анджелесе за последний месяц из-за действующих в Калифорнии ограничительных мер.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованного накануне. Товарные запасы бензина выросли на 2,47 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 815 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Они также ожидали увеличения запасов бензина на 1,2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.