Курс долара поднялся выше 76 рублей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В четверг утром на "Московской бирже" курс рубля снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью, снижением интереса инвесторов к риску и из-за санкционных угроз.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,83-75,92 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов долар подорожал, на 0,25 копейки. Вскоре курс доллара впервые с 1 декабря преодолел отметку 76 рублей.

Евро сначала подешевел на 4,5 копейки, до 91,8 рубля. Затем его курс развернулся и вырос выше уровня 92 рубля впервые с 5 января.

Доллар при этом оказался на 81,25 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57,64 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне общего ухода трейдеров от риска после заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Давление на рубль также оказывают падение нефти и санкционные риски.

Американский ЦБ отметил замедление темпов восстановления экономической активности и занятости в США из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), распространенном по итогам заседания.

ФРС делает осторожные прогнозы на следующие несколько месяцев в связи с медленными темпами вакцинации. "Мы думаем, нам предстоит борьба. Пандемия по-прежнему создает серьезные риски для экономики", - заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Федрезерв оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания. Центробанк также подтвердил, что сохранит объемы выкупа активов на уровне не менее $120 млрд в месяц, "пока не будет существенного прогресса в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Как сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас, ЕС в феврале обсудит санкции в отношении России из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным в феврале.

"Мы согласились с позицией подавляющего большинства государств-членов, выраженной Жозепом Боррелем (глава европейской дипломатии. - ИФ.), что мы должны дать шанс России пересмотреть этот вопрос. И через 30 дней мы снова его обсудим", - заявил Дендиас.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не исключает каких-либо ответных мер в отношении Москвы из-за Навального. Однако, по его словам, администрация хотела бы завершить анализ обстановки. Блинкен добавил, что ситуация вокруг Навального, как и общее состояние прав человека в России, вызывает беспокойство у Вашингтона.

Кроме того, он напомнил, что президент Джо Байден ранее распорядился изучить информацию о возможной роли России в таких событиях, как хакерская атаки на Solar Winds, вмешательство в выборы в США 2020 года, выплата вознаграждений за нападения на военных США в Афганистане.

Цены на нефть опускаются в среду в связи с ожиданиями снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер. Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, сообщает Bloomberg.

К 10:02 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,79% - до $55,09 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,78% - до $52,44 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованного накануне. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей.