Титов предложил ввести специальный налоговый режим для общепита

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил для поддержки предприятий общественного питания в условиях санитарных ограничений создать для них специальный налоговый режим, снизить НДС.

"Для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения (так называемый "УСН - общепит") с прогрессивной шкалой", - сообщили журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Там отметили, что Титов обратился с этим предложением к президенту России Владимиру Путину.

Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн руб. предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6 и 15 % (по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно). Для предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. - установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников.

По данным Титова, со времени введения первых санитарных ограничений в связи с коронавирусом выручка предприятий отрасли в различные месяцы снижалась на 50 % и более. По различным оценкам, закрылось около 20 % предприятий индустрии, и этот процесс продолжается на фоне упавшего спроса.

По мнению бизнес-омбудсмена, создать условия для роста компаний в сфере общепита, их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний можно, изменив механизмы налогового регулирования. В частности, Титов считает возможным отмену НДС для предприятий отрасли или его снижение до 10 %. Он напомнил, что основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%.

Бизнес-омбудсмен полагает, что реализация таких мер создаст условия для сохранения отрасли, привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки.

По мнению Титова, результаты эксперимента в общепите могут быть использованы при создании стимулирующих налоговых условий в иных отраслях.