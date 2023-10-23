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Эксперимент по отмене НДС для МСП в общепите расширят на другие отрасли

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Эксперимент по отмене НДС для малого и среднего бизнеса в общепите признан эффективным и будет распространен и на другие отрасли, заявил в Госдуме первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он сообщил об этом на парламентских слушаниях на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".

"Планируем распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли. Он освобождает малый бизнес с выручкой менее двух миллиардов рублей от уплаты НДС и способствует "обелению". Мера доказала свою эффективность. Будем масштабировать", - сказал он.

Он также сообщил о планах расширить географию применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

"Это специальный налоговый режим для микропредприятий, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги - рассчитываются автоматически. На сегодняшний день он применяется в четырех регионах - в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан", - напомнил Белоусов.

Кроме того, по его словам, в целях сокращения дисбаланса условий ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей и самозанятых "будем сближать эти режимы". "В том числе в части регистрационных процедур, налоговых и неналоговых платежей, контрольно-надзорных требований. А также, что крайне важно - мер по формированию отчетности. Уже есть наработки в этом направлении", - сказал первый вице-премьер.

Андрей Белоусов МСП Госдума
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