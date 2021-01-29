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Таможенная служба в 2020 году снизила перечисления в бюджет на 17,1%

При этом платежи от импорта в три раза превысили платежи от экспорта

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами РФ, за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в пятницу.

Поступления за 2020 года оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 728,96 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% ниже 2018 года (6,063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 575,69 млрд рублей).

Прогнозное задание для ФТС на 2020 год по перечислениям составляло 5,48 трлн рублей. Таким образом, оно было выполнено на 86,7%.

Общая сумма платежей, взимаемых при импорте товаров, по итогам 2020 года составила 3 трлн 444,0 млрд рублей, что в три раза превысило сумму платежей при экспорте - 1 трлн 148,1 млрд рублей.

ФТС

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