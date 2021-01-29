Старейший банк мира Monte Dei Paschi одобрил план восстановления капитала

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет директоров итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena одобрил план восстановления капитала, который будет представлен на рассмотрение Европейского центрального банка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

План предусматривает докапитализацию на 2,5 млрд евро, если банк в краткосрочной и среднесрочной перспективе не найдет "структурного решения", включая слияние.

Возможная докапитализация "будет проводиться на рыночных условиях и с пропорциональным вкладом государства". Ее проведение должно быть одобрено акционерами.

В декабре Monte dei Paschi оценивал свои потребности в капитале в 2-2,5 млрд евро.

Недавно банк сообщил, что сократит более 2500 рабочих мест в рамках стратегического плана на 2021-2025 годы, а также предупредил о расходах на реструктуризацию и отчисления на возможные потери по кредитам в связи с пандемией, которые отразятся на результатах в 2021 году.

Акции Banca Monte dei Paschi в ходе торгов в пятницу дешевеют на 1,6%.

Monte Paschi, основанный в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства, - старейший действующий банк мира.

В июле 2016 года банк провалил стресс-тесты ЕЦБ, по итогам которых был признан самым уязвимым банком еврозоны. В его капитале обнаружилась многомиллиардная дыра, проблемные кредиты составляли 28 млрд евро. Причиной убытков Monte Paschi назывались просчеты прежнего руководства и рост задолженности по кредитам.

В ноябре 2016 года акционеры Monte Paschi одобрили допэмиссию на 5 млрд евро, но через месяц выяснилось, что не нашлось инвесторов, готовых поучаствовать в спасении банка. В декабре Италия решила создать фонд для поддержки проблемных банков объемом 20 млрд евро и спасти Monte Paschi за счет средств бюджета. Банк Италии оценил цену вопроса в 6,6 млрд евро. После этого банк перешел под контроль государства.