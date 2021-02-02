Нефть подорожала до максимума за год

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок во вторник поднялись до максимальной отметки за последний год, свидетельствуют данные Trading Economics.

Оптимизму трейдеров способствует улучшение прогнозов спроса на нефть при высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ в январе, отмечает S&P Global Platts.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 по московскому времени составляет $57,65 за баррель, что на $1,3 (2,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $54,82 за баррель, что на $1,27 (2,37%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

По данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Помимо этого, на северо-восток США обрушился снежный шторм, что дало толчок спросу на отопление домов и предприятий, отмечает Trading Economics.

Тем временем саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021 года, заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi). Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

"Мы видим практически U-образный разворот настроя трейдеров в отношении спроса на нефть, что, без сомнения, в значительной мере связано с устойчивым снижением заболеваемости COVID-19, а также смертности от коронавируса в США", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Рынок также следит за переговорами о новых мерах поддержки экономики США, которые повлияют на темпы экономического восстановления, пишет S&P Global Platts. По словам сырьевого аналитика Fat Prophets Дэвида Леннокса, переговоры о стимулах "успокаивают рынок".