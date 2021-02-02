Много лет представлявший Millhouse Джон Манн перейдет в Petropavlovsk

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Джон Манн, с 2006 года возглавлявший департамент по связям с общественностью Millhouse Романа Абрамовича, назначен на должность директора по коммуникациям золотодобытчика Petropavlovsk, сообщил "Интерфаксу" источник в золотодобывающей отрасли и подтвердила компания.

Другой источник, знакомый с перестановками в Millhouse, также подтвердил, что Манн покинул компанию.

С 2014 года и до недавнего времени Манн занимал также должность директора по связям с общественностью Highland Gold. Однако в 2020 году новый инвестор, Владислав Свиблов, выкупил долю Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров в Highland Gold. Вскоре компания ушла с Лондонской биржи, а в январе Свиблов завершил ее консолидацию.

В декабре из Highland Gold в Petropavlovsk перешел CEO Денис Александров, вместе с ним перешла и существенная часть команды топ-менеджеров.

Манн работает в сферах связей с общественностью, общественно-политических вопросов и взаимоотношений с инвесторами с 1995 года. В том числе, в 2002-2006 годах занимал должность директора по международным связям с общественностью нефтяной компании "Сибнефть".

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.