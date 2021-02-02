Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Много лет представлявший Millhouse Джон Манн перейдет в Petropavlovsk

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Джон Манн, с 2006 года возглавлявший департамент по связям с общественностью Millhouse Романа Абрамовича, назначен на должность директора по коммуникациям золотодобытчика Petropavlovsk, сообщил "Интерфаксу" источник в золотодобывающей отрасли и подтвердила компания.

Другой источник, знакомый с перестановками в Millhouse, также подтвердил, что Манн покинул компанию.

С 2014 года и до недавнего времени Манн занимал также должность директора по связям с общественностью Highland Gold. Однако в 2020 году новый инвестор, Владислав Свиблов, выкупил долю Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров в Highland Gold. Вскоре компания ушла с Лондонской биржи, а в январе Свиблов завершил ее консолидацию.

В декабре из Highland Gold в Petropavlovsk перешел CEO Денис Александров, вместе с ним перешла и существенная часть команды топ-менеджеров.

Манн работает в сферах связей с общественностью, общественно-политических вопросов и взаимоотношений с инвесторами с 1995 года. В том числе, в 2002-2006 годах занимал должность директора по международным связям с общественностью нефтяной компании "Сибнефть".

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

Джон Манн Millhouse Роман Абрамович

Новости

Цены на бензин растут на АЗС России третью неделю подряд

Плановый ремонт и внезапный дефицит: дальневосточные заправки распечатали Росрезерв

Плановый ремонт и внезапный дефицит: дальневосточные заправки распечатали Росрезерв

Нефть подорожала до максимума за год

Нефть подорожала до максимума за год

"Яндекс.Такси" купит колл-центр и грузоперевозки "Везёт" за $178 млн

"Яндекс.Такси" купит колл-центр и грузоперевозки "Везёт" за $178 млн
Дело Baring Vostok

Майкл Калви заявил в суде о непризнании вины

Robinhood за несколько дней привлек дополнительный капитал на $3,4 млрд

Экономический кризис

В правительстве отрицают планы ввести карточки на продукты для населения

SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж

Фондовый рынок США вырос после худшей недели с октября

В ФРГ раскритиковали призыв Парижа отказаться от "Северного потока 2"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');