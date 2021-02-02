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"Газпром" с февраля снизил прокачку через Украину до 115 млн куб. м в сутки

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" 1 февраля прокачал через Украину 115,4 млн кубометров газа, тогда как в январе в среднем прокачивал 124,5 млн куб. м в день, сообщает российская компания.

Как свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, к которому из Украины приходит основной объем транзита российского газа, номинация на прокачку 2 февраля почти такая же, как и на понедельник. А предварительная заявка на среду (ближе к утру среды она может уточниться) – еще на 2 млн куб. м ниже.

Таким образом, "Газпром" вплотную приближается к объему прокачки по долгосрочному бронированию. На 2021 год он составляет 40 млрд куб. м или 110 млн куб. м в сутки.

При этом "Газпром" на февраль дополнительно покупал мощности ужгородского коридора в объеме 14,2 млн куб. м в сутки.

Газпром Украина

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