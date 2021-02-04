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"Газпром" на следующей неделе может выйти с новым выпуском евробондов

"Газпром" на следующей неделе может выйти с новым выпуском евробондов
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" на неделе с 8 февраля может выйти на рынок с новым выпуском еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

С учетом того, что совсем недавно, в январе, "Газпром" разместил бонды на $2 млрд, сделка может быть совсем быстрой - уже 10 февраля может быть прайсинг, не исключил собеседник "Интерфакса".

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Ранее заместитель председателя правления концерна Фамил Садыгов сообщал в интервью агентству Bloomberg, что в феврале концерн может разместить облигации на сумму около 1 млрд евро.

В январе "Газпром" погасил выпуск бондов на $600 млн, в конце февраля должен погасить на 750 млн евро, в конце ноября - на 500 млн швейцарских франков.

Программа заимствований "Газпрома" на 2021 год определена в 511,626 млрд рублей.

Газпром

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