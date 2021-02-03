Ford будет использовать Android в большинстве автомобилей с 2023 года

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co. планирует использовать операционную систему Android для дисплеев своих машин начиная с 2023 года на фоне ускорения цифровизации автомобильной промышленности.

Компания сообщила, что заключила шестилетнее соглашение с Google об интеграции приложений, включая голосового помощника и навигатор, в мультимедийные дисплеи всех моделей Ford за исключением Китая.

Компания также планирует сотрудничество с Google в сфере облачных сервисов для разработки встроенных функций и управления потоковой передачей данных, поступающих непосредственно от автомобилей. Сервис также будет использоваться для организации производства.

Условия соглашения не разглашаются.

Расставание с BlackBerry

Предстоящий переход Ford на систему Android станет ударом для канадской телекоммуникационной компании BlackBerry Ltd., которая в течение многих лет предоставляла свою операционную систему QNX для автомобилей Ford.

Возрастающая роль технологий в автомобилях становится причиной трений между автопроизводителями и технологическими компаниями в борьбе за потенциальные миллиарды долларов от рекламы и различных услуг, пишет The Wall Street Journal.

Ford сообщила, что будет использовать облачные технологии Google для различных целей. Компании сообщили, что они сформируют группу сотрудников, которые будут работать над совместными проектами.

Ford и другие компании сотрудничают с Google, чтобы задействовать систему Android в качестве встроенного программного обеспечения. Это позволит владельцам машин загружать приложения непосредственно на дисплей своего автомобиля, говорит аналитик консалтинговой компании Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид, слова которого приводит WSJ.