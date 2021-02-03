Инфляционные ожидания россиян в январе снизились впервые с августа 2020 г.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2021 года снизились впервые с августа 2020 года, но еще остаются на повышенном уровне, говорится в комментарии Банка России.

Оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий практически не изменились, сохранившись вблизи высоких уровней марта-апреля 2020 года, отмечает ЦБ.

Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в январе, согласно опросам "инФОМ", сократилась на 1 процентный пункт (п.п.) - до 10,5%. При этом оценка наблюдаемой населением инфляция продолжила возрастать: за январь на 0,8 п.п. - до 12,8%.

Повышение оценок наблюдаемой инфляции, как и в декабре, было связано с ускорением роста цен на отдельные часто покупаемые населением продовольственные товары, отмечает ЦБ. Респонденты в январе еще чаще, чем в декабре, говорили об удорожании яиц и подсолнечного масла.

Предприятия ожидают роста цен из-за изменения стоимости сырья, комплектующих и материалов. При этом в январе, согласно опросу Банка России, значительно чаще стал упоминаться рост цен на горюче-смазочные материалы (доля таких предприятий достигла максимального уровня с февраля 2020 года). Второй месяц подряд продолжила снижаться доля предприятий, которые отметили изменение валютного курса рубля в качестве причины ожидаемого увеличения цен, подчеркивает ЦБ.