Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,4%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips вслед за нефтью (Brent поднялась к $59 за баррель) после отката накануне, хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, при этом лидируют в росте акции "Магнита" и "Северстали" после выхода квартальных отчетов компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3357,42 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1392,82 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 75,98 рубля (+0,05 рубля), золото - $1822,8 за унцию (-0,7%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,2%), "Северстали" (+1%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,5% "префы"), банка ВТБ (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), "ММК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,6%), "Россетей" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "МТС" (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

Чистая прибыль "Магнита" в IV квартале выросла почти в 3 раза, до 11,1 млрд руб., что оказалось выше прогноза на уровне 10,7 млрд руб.

Показатель EBITDA "Северстали" в IV квартале 2020 года увеличился на 8,2% к предыдущему кварталу, до $710 млн, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - $684 млн (рост на 4,3%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо негативным. С одной стороны, нефть дорожает на перспективах восстановления спроса и сокращения запасов в США, но с другой - промышленные металлы и прочие рискованные активы под давлением растущей доходности американских казначейских обязательств.

В начале торгов можно ждать небольшого минуса от российских индексов на фоне пессимизма в Азии. Рубль будет разрываться между растущими ценами на нефть и укреплением доллара на Forex. Новость об очередном законопроекте с рестрикциями для российских чиновников в Конгрессе США стоит считать больше положительной, чем отрицательной: по сути, механизм рестрикций уже доведен до безопасного максимума, который позволяет сохранять Россию в структуре мировой экономики и финансов, считает аналитик.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, альянс ОПЕК+ в среду не дал рынку никаких новых рекомендаций по сделке, оставляя на следующий месяц действующую политику. При этом ОПЕК достаточно оптимистичен в отношении дальнейшей перспективы рынка нефти, несмотря на неопределенность восстановления спроса, поскольку пандемия коронавируса сохраняется. ОПЕК в базовом сценарии ожидает сохранения рынка нефти в дефиците весь год, хотя и недавно скорректировал вниз прогноз по спросу.

В целом сохраняются ожидания краткосрочного спекулятивного роста нефти на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Цена Brent будет пытаться обосноваться в зоне $58-60 за баррель до конца недели, считает эксперт.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает консолидации индекса МосБиржи в зоне 3300-3350 пунктов.

Мировые рынки акций замедлили рост, несмотря на неплохую статистику в США и заявление президента США Джо Байдена о том, что он не готов снижать сумму единовременных выплат американцам с предлагаемых $1400 и готов отстаивать пакет помощи в объеме $1,9 трлн.

Число рабочих мест в частном секторе США в январе, по оценке ADP, вернулось к росту после декабрьского спада, увеличившись на 174 тыс., что оказалось выше ожидаемого роста на 47-49 тыс. Отчет ADP указывает на устойчивость рынка труда в условиях пика заболеваемости COVID-19, пришедшегося на январь, и позволяет ожидать хороших официальных данных по занятости в стране, которые выйдут в пятницу.

В четверг настроения на мировых рынках несколько ухудшились, сильных поводов для роста пока не видно. Индекс МосБиржи накануне не смог удержаться выше отметки 3350 пунктов на фоне роста санкционных опасений, нивелировавших влияние дорогой нефти. В четверг индекс МосБиржи останется в зоне 3300-3350 пунктов - уязвимость рынка и охлаждение на глобальных площадках могут не позволить индексам вернуться к росту, хотя "нефтянки" могут пользоваться спросом. Из важных корпоративных событий четверга интерес представляют отчеты "Магнита" и "Северстали".

В США в среду рынок акций закрылся без единой динамики индексов, которые изменились на 0,03-0,1%, при этом Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,1%) продемонстрировали рост по итогам третьей сессии подряд.

Основное внимание участников рынка в последние дни сосредоточено на лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, прогрессе в проведении вакцинации от коронавируса и перспективах принятия новых стимулирующих мер в США, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Вашингтоне, касающимися очередного пакета мер поддержки американской экономики. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сказал Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

В четверг в Азии преобладает уже негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на фоне осторожных настроений инвесторов в отношении корпоративной отчетности и перспектив принятия новых экономических стимулов.

У инвесторов также растут опасения по поводу сокращения ликвидности в Китае, отмечает Trading Economics. Помимо этого, обеспокоенность вызывает рост новых случаев заражения коронавирусом в преддверии Нового года по лунному календарю. Власти КНР в среду сообщили о 30 новых случаях заражения по сравнению с 25 днем ранее.

Нефть

Тем временем, нефть утром в четверг продолжает дорожать после обновления максимумов за год; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $58,82 за баррель (+0,6% и +1,7% в среду), мартовская цена WTI - $56,09 за баррель (+0,7% и +1,7% накануне).

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

При этом рынок нейтрально отреагировал на негативную статистику Минэнерго США о запасах сырья в стране: запасы нефти сократились за неделю менее чем на 1 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,3 млн, а резервы бензина выросли на 4,47 млн баррелей при ожидавшемся росте на 1,5 млн баррелей.