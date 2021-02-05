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"Роснефть" подписала с министерствами инвестсоглашение по Приобскому месторождению

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минфин, Минприроды и НК "Роснефть" подписали инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении.

В рамках подписанного соглашения "Роснефть" принимает на себя обязательства по дополнительным инвестициям в развитие нефтедобычи на Приобском месторождении, говорится в сообщении на сайте Минфина. Так, в соглашении определен планируемый в 2021-2032 годах в условиях отсутствия налогового вычета объем добычи, который компания обязуется увеличить за счет получения льготы. Предельный размер налогового вычета составляет 3,830 млрд рублей в месяц, если среднемесячный уровень цен нефти "Юралс" окажется выше базовой, на основе которой сформированы расходы бюджета ($43,3 за баррель в 2021 году). Если среднемесячная цена на нефть окажется ниже или равной базовой, то налоговый вычет не предоставляется. Суммарно компания может получить налоговый вычет в размере не более 460 млрд рублей.

Для достижения бюджетной эффективности предоставления налоговых стимулов соглашением определен порядок мониторинга за выполнением условий соглашений - каждые три года компания должна предоставлять Минфину России отчет с указанием плановых и фактических объемов добычи нефти, а также иных показателей для расчета доходов федерального бюджета.

Контроль выполнения компанией обязательств, установленных соглашением, осуществляет Минфин, уточняет ведомство.

"В документе четко прописаны условия предоставления налоговых стимулов и ответственность за неисполнение условий соглашения. С применением такого механизма государственная поддержка будет достигать цели по повышению инвестиционной активности компаний и способствовать развитию отраслей экономики", - приводятся в сообщении слова министра финансов Антона Силуанова.

В 2020 году был принят закон о предоставлении налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на участках недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономного округе - Югре. Обязательным условием предоставления налогового вычета компаниям в соответствии с законом является заключение ими инвестиционного соглашения о стимулировании добычи нефти на участках недр, где применяется налоговый вычет.

Роснефть

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