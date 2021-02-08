Рубль открыл торги гэпом вверх к доллару и евро благодаря нефти

Поддержку российской валюте также оказывает спрос инвесторов на рисковые активы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и позитивным сигналам с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,35-74,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,37 руб./$1 (-27,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,53 руб./EUR1 (-41 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,71 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 74,32 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,5 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги понедельника гэпом вверх к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и спросу инвесторов на рисковые активы. Котировки нефти, завершившие прошлую неделю на максимумах более чем за год, растут на фоне спроса со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

Интерес глобальных инвесторов к риску поддерживается надеждами на новое стимулирование американской экономики. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, 7 февраля, что американская экономика может вернуться к полной занятости к концу 2022 года в случае принятия пакета стимулирующих мер, предложенных президентом страны Джо Байденом. "Абсолютно нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным", - сказала Йеллен.

Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу, 5 февраля, заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

Цены на нефть

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве в понедельник выросла на 0,84% - до $59,84 за баррель. По итогам торгов 5 февраля эти контракты подорожали до $59,34 за баррель, что является максимумом с 29 января 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,97% - до $57,4 за баррель. В пятницу фьючерсы выросли в цене до $56,85 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.