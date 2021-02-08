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Цены на бензин на московских АЗС за неделю выросли на 12 копеек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - редние цены на бензины на московских заправках продолжают расти: за неделю они подорожали на 12 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

По данным на 8 февраля, литр Аи-92 подорожал до 44,39 руб./л, Аи-95 - до 48,97 руб./л.

Аи-92 подорожал на АЗС "Татнефти" (+35 коп.), на заправках под управлением "Роснефти" (+29-30 коп.). Среди независимых цены росли у "Транс АЗС" (+21 коп.), Shell (+5 коп.). Цены на Аи-95 повысила "Татнефть" (+ 33 коп.), АЗС под управлением "Роснефти" (+30 коп.), а также "Транс АЗС" (+9 коп.) и Shell (+1 коп.).

Дизельное топливо в Москве за неделю с 1 по 8 февраля подорожало в среднем на 9 коп. "Татнефть" на своих АЗС повысила цены в среднем на 3 коп., АЗС под управлением "Роснефти" - на 30 коп.

Москва Аи-92 Аи-95

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