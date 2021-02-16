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Поставки нефти на Хабаровский и Комсомольский НПЗ в феврале снижены на 7% и 6%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В феврале среднесуточные поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Хабаровский (входит в ННК Эдуарда Худайнатова) и Комсомольский ("дочка" НК "Роснефть") - снизились по сравнению с январем, по данным ЦБУ ТЭК на 1-14 февраля на 7,1% и 6,3% соответственно.

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Хабаровский НПЗ в феврале получал в сутки в среднем 11 700 тонн против 12 600 в январе.

Комсомольский НПЗ в феврале получал 14 800 тонн нефти против январских 15 800.

При этом динамика загрузки сырьем двух НПЗ в начале года отличалась. Поставки нефти на Комсомольский НПЗ снизились в январе до 490 390 тонн (минус 19,4% к аналогичному месяцу прошлого года и минус 2% к декабрю 2020 года). Поставки на ХНПЗ выросли до 392 800 тонн нефти (плюс 1,6% к январю 2020 года и плюс 3,4% к декабрю 2020 года).

Комсомольский НПЗ в конце июля прекратил получать нефть, поступавшую по нефтепроводу "Роснефти" Оха - Комсомольск-на-Амуре, который из-за аварии в связи с изношенностью перестал прокачивать сырье.

В конце января и начале февраля автомобилисты Хабаровского края, Приморья, Амурской области, Еврейской АО и Забайкалья страдали от недостатка бензина из-за остановки ХНПЗ. Там 18 января ради ремонта прекратила работу установка каталитического риформинга. Завод перезапустил ее 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина Аи-95.

Хабаровский НПЗ Комсомольский НПЗ Хабаровский край ННК Роснефть

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