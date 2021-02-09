Ликвидирован консорциум для несостоявшегося проекта "Бургас-Александруполис"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Трубопроводный консорциум "Бургас-Александруполис" ("ТК-БА"), участниками которого на паритетных началах были "Транснефть", "Роснефть" и "Газпром нефть", ликвидирована 8 февраля 2021 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"ТК-БА" был создан 14 лет назад для участия в проекте "Бургас-Александруполис" по прокладке нефтепровода от болгарского черноморского порта Бургас в греческий порт Александруполис на побережье Эгейского моря. Протяженность системы должна была составить 280 км, мощность - 35 млн тонн в год с возможным расширением до 50 млн тонн.

По этой трубе можно было бы доставлять нефть из России и Казахстана по суше в обход перегруженных проливов Босфор и Дарданеллы.

В марте 2007 года Россия, Болгария и Греция подписали межправительственное соглашение о строительстве нефтепровода Бургас-Александруполис. В церемонии подписания документа участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Греции Константинос Караманлис и глава правительства Болгарии Сергей Станишев. Стоимость строительства оценивалась тогда в сумму около 1 млрд евро.

Для проектирования, строительства и эксплуатации нефтепровода в 2008 году в Амстердаме была учреждена международная проектная компания Trans-Balkan Pipeline B.V. (TBP). России в капитале TBP через "ТК-БА" принадлежал 51%, остальная часть была разделена поровну между Болгарией и Грецией.

После выхода в 2012 году Болгарии в одностороннем порядке из межправительственного соглашения проект Бургас-Александруполис был заморожен. По решению акционеров TBP была ликвидирована 12 июня 2019 года.

Как рассказал "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, в связи с прекращением проекта деятельность "ТК-БА" не осуществлялась, в штате общества был один человек - гендиректор, основной актив общества - денежные средства в размере 450 млн рублей - лежали на депозите в банке. По его информации, позиция "Транснефти" в отношении ликвидации "ТК-БА" была определена правлением 28 августа 2019 года, правление "Газпром нефти" приняло соответствующее решение 31 января 2020 года, "Роснефти" - 8 апреля 2020 года.