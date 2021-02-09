Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:04Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Ликвидирован консорциум для несостоявшегося проекта "Бургас-Александруполис"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Трубопроводный консорциум "Бургас-Александруполис" ("ТК-БА"), участниками которого на паритетных началах были "Транснефть", "Роснефть" и "Газпром нефть", ликвидирована 8 февраля 2021 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"ТК-БА" был создан 14 лет назад для участия в проекте "Бургас-Александруполис" по прокладке нефтепровода от болгарского черноморского порта Бургас в греческий порт Александруполис на побережье Эгейского моря. Протяженность системы должна была составить 280 км, мощность - 35 млн тонн в год с возможным расширением до 50 млн тонн.

По этой трубе можно было бы доставлять нефть из России и Казахстана по суше в обход перегруженных проливов Босфор и Дарданеллы.

В марте 2007 года Россия, Болгария и Греция подписали межправительственное соглашение о строительстве нефтепровода Бургас-Александруполис. В церемонии подписания документа участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Греции Константинос Караманлис и глава правительства Болгарии Сергей Станишев. Стоимость строительства оценивалась тогда в сумму около 1 млрд евро.

Для проектирования, строительства и эксплуатации нефтепровода в 2008 году в Амстердаме была учреждена международная проектная компания Trans-Balkan Pipeline B.V. (TBP). России в капитале TBP через "ТК-БА" принадлежал 51%, остальная часть была разделена поровну между Болгарией и Грецией.

После выхода в 2012 году Болгарии в одностороннем порядке из межправительственного соглашения проект Бургас-Александруполис был заморожен. По решению акционеров TBP была ликвидирована 12 июня 2019 года.

Как рассказал "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, в связи с прекращением проекта деятельность "ТК-БА" не осуществлялась, в штате общества был один человек - гендиректор, основной актив общества - денежные средства в размере 450 млн рублей - лежали на депозите в банке. По его информации, позиция "Транснефти" в отношении ликвидации "ТК-БА" была определена правлением 28 августа 2019 года, правление "Газпром нефти" приняло соответствующее решение 31 января 2020 года, "Роснефти" - 8 апреля 2020 года.

Греция Болгария Роснефть Транснефть Газпром нефть Игорь Демин Trans-Balkan Pipeline Бургас-Александруполис

Новости по теме

Новости

Минфин предложил обнулить импортные пошлины на мелкие бриллианты и цветные драгкамни

Минфин предложил обнулить импортные пошлины на мелкие бриллианты и цветные драгкамни

РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции

РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января

Цена биткойна приближается к $48 000

"Роснефть" попросили ускорить отгрузку бензина с Комсомольского НПЗ

Цена Brent превысила $61 за баррель

Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых

Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых

Группа "Регион" покупает крупнейший частный НПФ "Сафмар"

Группа "Регион" покупает крупнейший частный НПФ "Сафмар"

Tesla помогла биткойну перевалить за $44 000

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');