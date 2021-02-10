Heineken сократит 8 тысяч рабочих мест

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Голландский пивоваренный концерн Heineken NV отчитался о получении чистого убытка за весь 2020 год в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса и поставил целью повысить показатель маржи скорректированной операционной прибыли примерно до 17% к 2023 году. В то же время в Heineken планируют сокращения 8 тыс. рабочих мест.

Компания ожидает, что пандемия продолжит оказывать давление на ее операции в первом полугодии текущего года, тогда как во втором полугодии рыночные условия постепенно начнут улучшаться. Между тем концерн прогнозирует выручку и операционную прибыль ниже уровней 2019 года.

Как сообщается в пресс-релизе Heineken, чистый убыток по итогам 2020 года составил 204 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 2,17 млрд евро в 2019 году. Консенсус-прогноз экспертов, размещенный на сайте компании, предусматривал чистую прибыль на уровне 468 млн евро.

Скорректированная операционная прибыль – один из главных для компании индикаторов, который не учитывает исключительные и другие единовременные факторы, упала на 36% в органическом выражении, до 2,42 млрд евро с 4,02 млрд евро. Консенсус-прогноз предусматривал показатель в размере 2,45 млрд евро.

Маржа скорректированной операционной прибыли составила 12,3%.

Выручка за 2020 год сократилась до 19,72 млрд евро с 23,97 млрд евро годом ранее. Объем продаж пива снизился на 8,1% в органическом выражении, бренда Heineken - на 0,4%.

Совет директоров компании объявил дивиденды за год в размере 0,70 евро на акцию.

В рамках стратегии EverGreen, начатой в прошлом году, компания планирует новые инициативы, чтобы сократить расходы на 2 млрд евро до конца 2023 года.

Концерн сообщил в октябре, что планирует "оптимизировать" головной и региональные офисы с целью сокращения затрат.

В рамках этой инициативы совет директоров Heineken ожидает сокращения 8 тыс. рабочих мест и расходов на реструктуризацию в размере около 420 млн евро.

В сообщении Heineken говорится, что сроки реструктуризации будут варьироваться, но компания прогнозирует, что 20% рабочих мест в головном офисе будет сокращено к концу первого квартала текущего года.

Акции Heineken в ходе торгов в среду дешевеют на 2,2%. Капитализация компании с начала года снизилась на 4,5%.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken работает в 70 странах. Портфель брендов компании включает марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Heineken работает в России с 2002 года.

Служба финансово-экономической информации

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