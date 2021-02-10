ЦБ заявил, что банки не могут отказывать в кредитных каникулах валютным ипотечникам

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банки не имеют права отказывать в предоставлении кредитных каникул клиентам с валютной ипотекой, говорится в письме ЦБ РФ, опубликованном на сайте регулятора.

Банк России подготовил письмо в связи с поступающими обращениями клиентов, связанными с отказами отдельных кредиторов в удовлетворении требования (в соответствии с законом о потребительском кредите) о предоставлении льготного периода по валютной ипотеке.

По закону N353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" одним из условий, при соблюдении которых у заемщика возникает право на обращение к банку с требованием о "каникулах", является сумма кредита, которая не должна превышать установленный правительством максимум (сейчас 15 млн рублей). При этом положения закона не ограничивают право заемщика на "каникулы" по договору, сумма кредита по которому выражена в валюте.

С учетом вышеизложенного, предоставление кредита в иностранной валюте не может быть основанием для отказа в кредитных каникулах, отмечает ЦБ в своем письме.

Банк России рекомендовал кредиторам при рассмотрении требования о предоставлении льготного периода по валютной ипотеке определять размер кредита в рублях по курсу на дату его выдачи.

По данным ЦБ РФ, задолженность по предоставленным физлицам ипотечным кредитам в иностранной валюте в рублевом эквиваленте на 1 января 2021 года составляла 16,1 млрд рублей, в том числе просроченная - 6,4 млрд рублей, или 40%.