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Дума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1049782-7, который обязывает банки указывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Документ в палату в ноябре 2020 года внесла депутат-единоросс Наталья Костенко.

По принятому закону 2019 года об ипотечных каникулах, заемщики, попавшие у трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Для получения каникул договоры должны отвечать трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В законе определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Основной из них - снижение дохода более чем на 30%.

Новый закон обяжет банки в уведомлении об отказе предоставить каникулы назвать причины отказа.

Как говорится в пояснительной записке, от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении ипотечных каникул, взамен банки предлагают гражданам собственные программы реструктуризации, которые не всегда являются экономически выгодными и приводят к росту закредитованности населения.

Ранее Костенко говорила, что ЦБ в информационном письме 28 мая 2020 года рекомендовал кредитным (некредитным) организациям направлять заемщикам информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул, однако, поскольку это письмо носит не обязательный для исполнения характер, банки продолжают отказывать в предоставлении заемщикам кредитных и ипотечных каникул без обоснования причин и не давая им возможности устранить причины отказов.

Госдума Банк России Наталья Костенко

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