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Кредиторов в РФ хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

Кредиторов в РФ хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Группа парламентариев от "Единой России" в четверг внесла в Госдуму новый законопроект о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.

Законопроектом (1109997-7) предлагается закрепить возможность сохранения на счете должника ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума, защищенного от списаний приставами и удержаний из заработной платы. Согласно инициативе, гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), после чего кредитор при взыскании долга будет обязан оставлять на нем указанную сумму.

При этом предлагаемое ограничение на удержание средств не будет распространяться на случаи взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, об уплате административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Также счета не будут защищены от списаний по "иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды" и по задолженности по всем видам коммунальных платежей.

"То, что гарантированный минимальный доход будет оставаться на банковской карточке, будет способствовать тому, чтобы зарплату продолжали получать "в белую", человек будет знать, что у него есть деньги на проживание, но при этом он может в законной форме гасить долг частями", - заявил журналистам один из авторов законопроекта, зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

В свою очередь другой соавтор инициативы, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что предлагаемая норма в первую очередь направлена на защиту "пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан", но также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

"В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания", - цитирует Турчака пресс-служба СФ.

Законопроект внесен группой парламентариев от "Единой России", среди авторов - глава думской фракции Сергей Неверов, его заместитель Андрей Исаев, Андрей Турчак и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 группа депутатов во главе с Сергеем Неверовым и Исаевым внесла в Госдуму аналогичные законопроекты (956530-7, 956528-7) о возможности защиты прожиточного минимума должника от списания кредиторами, однако в инициативах отсутствовало положение о том, что сохранению подлежит часть именно ежемесячного дохода.

Кроме того, с начала 2021 года изменился порядок исчисления прожиточного минимума в РФ - теперь вместо подсчета от размера потребительской корзины он рассчитывается как 44,2% от медианного дохода россиян за предыдущий год, что также отражено в новом законопроекте.

Единая Россия Госдума Андрей Исаев ФССП Андрей Турчак

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