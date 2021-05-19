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РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минюст РФ активизирует работу по присоединению России к Конвенции о международной системе взыскания алиментов на детей и других членов семьи, что позволит взыскивать алименты с должников, скрывающихся за рубежом, сообщил глава министерства Константин Чуйченко.

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"Хотелось бы отметить, что в рамках "Десятилетия детства" мы активизируем работу по присоединению России к Конвенции о международной системе взыскания алиментов в отношении детей и других членов семьи", - сказал Чуйченко в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Эта конвенция призвана облегчить трансграничное взыскание алиментов в ситуациях, когда один из родителей скрывается в иностранных юрисдикциях и уклоняется от выполнения своей законной обязанности по предоставлению денежного содержания детям и другим членам семьи",- пояснил министр.

Кроме того, Минюст инициировал создание отдельного реестра для злостных неплательщиков алиментов, которые будут обязаны согласовывать с приставом поездки и отчитываться перед ним о доходах, сообщил Чуйченко.

"Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", - сказал министр.

Кроме этого, отметил он, ведомство предлагает "установить обязанность недобросовестных должников по алиментам, после включения в реестр, а далее - ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах". "При наличии информации о представлении недостоверных сведений (имеется имущество, которое не было задекларировано, либо приобретено новое) предлагается наделить Федеральную службу судебных приставов (ФССП) полномочиями на подачу в суд заявления об обращении взыскания на такое имущество и привлечение к ответственности, вплоть до уголовной", - сказал глава Минюста.

Он напомнил, что ранее на заседании коллегии ФССП обсуждалась необходимость введения уголовной и административной ответственности граждан, частично выплачивающих алименты. "Сейчас этой лазейкой в законодательстве часто пользуются, чтобы не платить полностью всю сумму алиментов", - пояснил Чуйченко.

Россия

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