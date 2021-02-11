Амстердам сместил Лондон с позиции ведущего в Европе центра торговли акциями

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Амстердам обошел Лондон, став ведущим европейским центром торговли акциями после завершения переходного периода Brexit в конце 2020 года, пишет газета Financial Times.

Средний оборот торгов акциями Euronext Amsterdam и нидерландских подразделений CBOE Europe и Turquoise в январе составил 9,2 млрд евро в день, что более чем в четыре раза выше декабрьского уровня. Тем временем, в Лондоне среднедневной оборот торгов акциями сократился до 8,6 млрд евро, свидетельствуют данные CBOE Europe.

Запрет на торговлю в Лондоне для европейских финансовых институтов в связи с изменением статуса британских площадок привел к переводу из британской столицы сразу после истечения срока переходного периода Brexit сделок на сумму порядка 6,5 млрд евро в день - примерно половины обычного для Лондона уровня.

Эксперты отмечают, что такая ситуация не будет означать перемещения тысяч рабочих мест из Лондона, в то время как налоговые последствия будут ограничены влиянием фактора сокращения объема торгов на прибыли компаний. Налоговые поступления из сферы финансовых услуг в британскую казну в прошлом году составили почти 76 млрд фунтов стерлингов.

Париж и Дублин также отметили некоторое увеличение торговли акциями после завершения переходного периода Brexit, пишет FT.