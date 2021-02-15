"Газпром" за 1,5 месяца увеличил поставки в дальнее зарубежье на 37%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - За первые полтора месяца 2021 года "Газпром" увеличил добычу газа на 6,9% - до 70 млрд куб. м, сообщила компания.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья составил 27,5 млрд куб. м газа. Это на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок выросли на 16% (на 7,1 млрд куб. м).

"На фоне морозной погоды потребители "Газпрома" в России и за рубежом надежно обеспечиваются необходимыми энергоресурсами", - комментирует компания.

Закупку у "Газпрома" увеличили, в частности, такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%).

"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Так, 11 февраля поставки достигли нового рекордного уровня и на 2,7% превысили плановые суточные объемы", - также информирует "Газпром".