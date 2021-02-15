Закупочные цены на пшеницу в РФ обвалились перед введением квоты на экспорт

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Закупочные цены на пшеницу в портах РФ на прошлой неделе, накануне введения квоты на экспорт зерна и экспортной пошлины на пшеницу, обвалились. Трейдеры снизили среднюю цену более чем на 10%, до 14,85 тыс. рублей за тонну (CPT глубоководные порты), следует из еженедельного отчета "СовЭкон".

Спрос со стороны трейдеров ограничен. Экспортеры заняты отгрузкой зерна и доставкой его в порты. "Похоже, большинство из них накопили достаточные запасы для выполнения ближайших контрактов. Российские переработчики покупают минимальные объемы, ожидая, что цены снизятся еще больше", - отмечается в отчете.

В то же время предложение пшеницы растет, сельхозпроизводители начинают все активнее ее продавать, более не рассчитывая на разворот рынка.

Как прогнозируют эксперты, в недалеком будущем можно будет увидеть окончание активных продаж на внутреннем рынке. Текущий уровень цен спроса в портах отразил уже новую пошлину. "Однако с учетом относительно высоких запасов нельзя исключать и продолжения активных распродаж, в результате которых цены могут снизиться заметно ниже экспортного паритета", - считают эксперты.

"СовЭкон" отмечает, что по сравнению с началом декабря прошлого года котировки в портах на пшеницу упали на 17%, средние цены на внутреннем рынке - на 13%.

Квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн начала действовать с 15 февраля этого года.