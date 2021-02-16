Зерновики Сибири попросили оградить их от плавающей пошлины на экспорт зерна

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация "Сибирский зерновой консорциум" обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не распространять на Сибирь плавающую пошлину на экспорт зерна.

Согласно письму, с которым ознакомился "Интерфакс", введение ограничений на экспорт зерна будет иметь для аграриев региона более серьезные последствия, чем других зерносеющих регионов. Это связано как со сложными агроклиматическими условиями, так и со значительной удаленностью от погранпереходов и портов.

Авторы письма напоминают, что в последние два года сбор пшеницы в округе стабильно превышает 9 млн тонн, формируя долю в 11-13% в урожае России. В 2020 году было собрано 9,6 млн тонн, что на 4% больше, чем годом ранее.

В округе разрабатывается программа развития зернового сектора Сибири до 2025 года. В соответствии с программой валовой сбор зерна к этому сроку планируется увеличить до 21 млн тонн, а его экспорт – до 2-3 млн тонн. В прошлом году из Сибири было экспортировано 1,3 млн тонн зерна в 16 стран мира, в том числе 1,1 млн тонн пшеницы. За последние пять лет экспорт увеличился в 9,5 раза, в том числе пшеницы – в 18 раз.

Введение пошлины сделает экспорт зерна из Сибири невозможным, считают авторы письма. Они напоминают, что плавающая пошлина будет рассчитываться на основе ценового индикатора, который будет определяться по ценам на базисе FOB порт Новороссийск. Этот порт загружен зерном с юга, из центра и Поволжья, а для производителей Сибири важны именно порты Дальнего Востока, поскольку путь из Сибири до стран Азиатско-Тихоокеанского региона, основного рынка сбыта сибирского зерна, через них короче в среднем на 5 тыс. км, указывается в письме.

Его авторы считают, что с учетом возможностей железной дороги транспортировка хлебных грузов к 2025 году через порты Дальневосточного бассейна может достичь 4 млн тонн в год.

Они также напоминают, что в Сибири есть 4 млн га неиспользуемых земель, что является хорошим потенциалом для увеличения выращивания зерна. Однако резкое повышение цен на ресурсы для аграриев и введение экспортных пошлин "ожидаемо приведет к увеличению себестоимости зерновых культур, сокращению закупок сельхозтехники, снижению урожайности, уменьшению валового сбора и, как следствие, к увеличению цен на продовольствие".

Ассоциация "Сибирский зерновой консорциум" создана в июле 2019 года по инициативе участников зернового рынка Сибири. Объединяет ведущих производителей зерна и его переработчиков, трейдеров, а также логистические и транспортные предприятия.

Как сообщалось, с 15 февраля по 30 июня в РФ будет действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн. В ее рамках экспортная пошлина на пшеницу составит 25 евро, с 1 марта - 50 евро за тонну. Пошлина на кукурузу с 15 марта составит 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Со 2 июня вводится плавающая пошлина, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю – в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя.