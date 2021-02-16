Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 155 627+341 375

Калужское СП Mitsubishi и Stellantis в марте начнет выпуск 3 моделей фургонов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Завод ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, Калуга) в марте приступит к серийному выпуску трех моделей грузовых фургонов – Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo, сообщается на официальной странице предприятия в соцсети.

В апреле эти же автомобили начнут серийно выпускать в пассажирской версии. "Успешно пройден этап одобрения на запуск", - говорится о запуске пассажирских автомобилей в сообщении.

Сообщается, что часть выпускаемых на заводе грузовых Peugeot Partner будет предназначена для компании DHL – завод выиграл соответствующий тендер. Объем поставки не уточняется.

Завод "ПСМА Рус" расположен в индустриальном парке "Росва" под Калугой. Инвестиции в проект составили 550 млн евро. С июля 2012 года предприятие выпускает автомобили по полному производственному циклу. В настоящее время на заводе производятся Peugeot 408, Citroen С4 седан, Opel Zafira, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Производственные мощности предприятия (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 тысяч автомобилей в год.

Автопроизводитель Stellantis образован в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group.

Калуга ПСМА Рус Citroen Berlingo Peugeot Partner Opel Combo

Новости

Ozon учредил микрофинансовую компанию

Ozon учредил микрофинансовую компанию

Цены на нефть продолжили рост на ожиданиях снижения поставок из США

Цены на нефть продолжили рост на ожиданиях снижения поставок из США

Fix Price рассказал инвесторам про экономный ритейл. Обобщение

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Кудрин посоветовал регионам учитывать вероятные шоки в сценариях развития

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Tesla запустит производство электромобилей в Индии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');