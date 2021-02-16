Калужское СП Mitsubishi и Stellantis в марте начнет выпуск 3 моделей фургонов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Завод ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, Калуга) в марте приступит к серийному выпуску трех моделей грузовых фургонов – Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo, сообщается на официальной странице предприятия в соцсети.

В апреле эти же автомобили начнут серийно выпускать в пассажирской версии. "Успешно пройден этап одобрения на запуск", - говорится о запуске пассажирских автомобилей в сообщении.

Сообщается, что часть выпускаемых на заводе грузовых Peugeot Partner будет предназначена для компании DHL – завод выиграл соответствующий тендер. Объем поставки не уточняется.

Завод "ПСМА Рус" расположен в индустриальном парке "Росва" под Калугой. Инвестиции в проект составили 550 млн евро. С июля 2012 года предприятие выпускает автомобили по полному производственному циклу. В настоящее время на заводе производятся Peugeot 408, Citroen С4 седан, Opel Zafira, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Производственные мощности предприятия (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 тысяч автомобилей в год.

Автопроизводитель Stellantis образован в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group.