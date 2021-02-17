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Акции "Белуга Групп" и "Абрау-Дюрсо" подорожали на треть

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Белуга Групп" и "Абрау-Дюрсо", двух российских алкогольных компаний с листингом, активно растут в начале торгов на Московской бирже в среду. В частности, бумаги "Белуга Групп" подорожали на 29% (до 4093 рубля за штуку), а акции "Абрау-Дюрсо" - на 34,8% (до 267,5 рубля за штуку).

При этом если для ценных бумаг "Абрау-Дюрсо" активный рост отмечается лишь в ходе торгов 17 февраля, то акции "Белуга Групп" заметно прибавляют в цене уже четвертый день подряд, и за этот период их стоимость выросла более чем в два раза.

В конце декабря прошлого года совладелец, председатель правления компании "Белуга Групп" Александр Мечетин сообщил, что компания планирует уточнить дивидендную политику, при этом минимальная планка выплат снижаться не будет. Кроме того, Мечетин заявил тогда, что "Белуга Групп" планирует в течение двух лет для увеличения free float продать в рамках SPO квазиказначейский пакет, который составляет более 20% от капитала компании (сейчас free float составляет менее 20%). По его словам, небольшая доля акций в свободном обращении является серьезным ограничителем для роста капитализации ПАО "Белуга Групп".

"Компания фондам нравится, фонды готовы инвестировать в компанию, и фонды видят, что есть growth story, то есть компания растет, есть дивидендная история, есть устойчивый бизнес, но зачастую главным ограничителем является маленький размер free float", - подчеркнул Мечетин.

Белуга Групп Абрау-Дюрсо

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