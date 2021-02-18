Рынок акций открылся ростом и подорожанием акций "Белуга групп" на 30%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне очередной волны подъема нефти (Brent протестировала $65 за баррель) из-за резкого сокращения добычи в США в связи с сильными морозами, в то время как внешние фондовые площадки подают коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1% на нефтяных бумагах, при этом продолжается ралли акций ПАО "Белуга групп".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3458,02 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1476,44 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 73,79 рубля (+0,08 рубля), золото - $1781,1 за унцию (+0,5%).

Подорожали акции "Татнефти" (+1,8%), UC Rusal (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Роснефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "ММК" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,3% "префы"), банка ВТБ (+0,8%), "Россетей" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "Магнита" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в IV квартале выросла в три раза к III кварталу - до 81,5 млрд руб. По итогам 2020 года чистая прибыль компании по МСФО упала более чем в три раза - до 117,7 млрд руб., что, однако, оказалось выше прогнозов на уровне 111,21 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" продолжается ралли акций ПАО "Белуга групп". В четверг акции компании прибавили более 30%, их стоимость достигла 5850 рублей за штуку. При этом объем сделок с акциями компании за первые 8 минут торгов составил почти 370 млн рублей. За пятидневный период их стоимость выросла уже в три раза.

ПАО "Белуга Групп" планирует опубликовать финансовые результаты за 2020 год 10-15 марта 2021 года, о чем все заинтересованные лица буду уведомлены заранее. Кроме того, компания извещает акционеров и инвесторов, а также других заинтересованных лиц, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров.

Подешевели акции "Яндекса" (-0,9%), "МТС" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг весьма противоречивый: нефть и промышленные металлы дорожают, азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Доходности по американским и японским бондам снизились, но все еще остаются условно высокими при текущей денежной политике ФРС и Банка Японии. Вероятно, что утром российский рынок акций попытается отыграть часть потерь предыдущего дня. Рубль также способен укрепить свои позиции благодаря дорогой нефти и грядущим налоговым платежам, пик которых приходится на 25 февраля.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, инвесторы предпочитают фиксировать прибыль по длинным позициям, что не позволяет рынкам отыгрывать позитивные новости и продолжить восходящую динамику.

В среду поводом для роста могла бы выступить макроэкономическая статистика по розничным продажам в США, а также публикация протоколов январского заседания ФРС, которые подтверждают приверженность американского регулятора мягкой денежной-кредитной политике, готовность сохранять низкие ставки и программу выкупа активов.

Индекс МосБиржи продолжит движение в нижней части диапазона 3400-3500 пунктов. В случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам покупки в ходе торгов могут вернуться в российские бумаги. Несмотря на новые локальные максимумы на рынке нефти, инвесторы все же предпочитают использовать выход российского рынка к историческим максимумам для фиксации прибыли.

США и Азия

В США в среду рынок акций снизился, но Dow Jones (+0,3%) обновил рекордный максимум после выхода протокола январского заседания ФРС. Протокол показал, что представители руководства регулятора сомневаются в том, что экономика восстановилась в достаточной мере для того, чтобы отказываться от стимулирующих мер в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch.

Инвесторы также следили за доходностью US Treasuries, которая продолжила повышаться в среду. Доходность 10-летних облигаций достигла 1,33%, максимальной отметки с февраля 2020 года.

Некоторые эксперты на Уолл-стрит полагают, что рост доходности может привести к тому, что инвесторы будут продавать акции и вкладываться в облигации, а также окажет давление на такие сферы рынка, как технологический сектор, пишет CNBC.

По данным Минторга США, розничные продажи в январе увеличились на 5,3% (максимум за семь месяцев) по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 1-1,1%.

Объем промышленного производства в США в январе 2021 года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе 2021 года выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным приростом с начала ведения статистики в декабре 2009 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты Dow Jones ожидали повышения на 0,5%.

В четверг в Азии также преобладает снижение индексов за исключением вернувшегося с новогодних праздников Китая (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке цены продолжают подъем на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,94 за баррель (+0,9% и +1,6% в среду), мартовская цена WTI - $61,61 за баррель (+0,8% и +1,8% накануне).

Brent завершила торги в среду выше $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Сильные морозы затронули не только штат Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа. Власти Техаса предупредили население, что энергоснабжения не будет до выходных.

В Техасе закрыты нефтеперерабатывающие мощности, производящие около 4 млн баррелей в сутки, также резко упала добыча природного газа. Если неделю назад Техас добывал около 223 млрд кубометров газа в день, то в среду согласно предварительным данным Refinitiv Eikon, этот показатель упал до 53 млрд. На природный газ приходится половина выработки электроэнергии в Техасе.

Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки (б/с). При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на советников властей Саудовской Аравии, что страна планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.