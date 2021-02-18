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Рынок акций открылся ростом и подорожанием акций "Белуга групп" на 30%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне очередной волны подъема нефти (Brent протестировала $65 за баррель) из-за резкого сокращения добычи в США в связи с сильными морозами, в то время как внешние фондовые площадки подают коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1% на нефтяных бумагах, при этом продолжается ралли акций ПАО "Белуга групп".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3458,02 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1476,44 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 73,79 рубля (+0,08 рубля), золото - $1781,1 за унцию (+0,5%).

Подорожали акции "Татнефти" (+1,8%), UC Rusal (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Роснефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "ММК" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,3% "префы"), банка ВТБ (+0,8%), "Россетей" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "Магнита" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%).

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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в IV квартале выросла в три раза к III кварталу - до 81,5 млрд руб. По итогам 2020 года чистая прибыль компании по МСФО упала более чем в три раза - до 117,7 млрд руб., что, однако, оказалось выше прогнозов на уровне 111,21 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" продолжается ралли акций ПАО "Белуга групп". В четверг акции компании прибавили более 30%, их стоимость достигла 5850 рублей за штуку. При этом объем сделок с акциями компании за первые 8 минут торгов составил почти 370 млн рублей. За пятидневный период их стоимость выросла уже в три раза.

ПАО "Белуга Групп" планирует опубликовать финансовые результаты за 2020 год 10-15 марта 2021 года, о чем все заинтересованные лица буду уведомлены заранее. Кроме того, компания извещает акционеров и инвесторов, а также других заинтересованных лиц, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров.

Подешевели акции "Яндекса" (-0,9%), "МТС" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг весьма противоречивый: нефть и промышленные металлы дорожают, азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Доходности по американским и японским бондам снизились, но все еще остаются условно высокими при текущей денежной политике ФРС и Банка Японии. Вероятно, что утром российский рынок акций попытается отыграть часть потерь предыдущего дня. Рубль также способен укрепить свои позиции благодаря дорогой нефти и грядущим налоговым платежам, пик которых приходится на 25 февраля.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, инвесторы предпочитают фиксировать прибыль по длинным позициям, что не позволяет рынкам отыгрывать позитивные новости и продолжить восходящую динамику.

В среду поводом для роста могла бы выступить макроэкономическая статистика по розничным продажам в США, а также публикация протоколов январского заседания ФРС, которые подтверждают приверженность американского регулятора мягкой денежной-кредитной политике, готовность сохранять низкие ставки и программу выкупа активов.

Индекс МосБиржи продолжит движение в нижней части диапазона 3400-3500 пунктов. В случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам покупки в ходе торгов могут вернуться в российские бумаги. Несмотря на новые локальные максимумы на рынке нефти, инвесторы все же предпочитают использовать выход российского рынка к историческим максимумам для фиксации прибыли.

США и Азия

В США в среду рынок акций снизился, но Dow Jones (+0,3%) обновил рекордный максимум после выхода протокола январского заседания ФРС. Протокол показал, что представители руководства регулятора сомневаются в том, что экономика восстановилась в достаточной мере для того, чтобы отказываться от стимулирующих мер в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch.

Инвесторы также следили за доходностью US Treasuries, которая продолжила повышаться в среду. Доходность 10-летних облигаций достигла 1,33%, максимальной отметки с февраля 2020 года.

Некоторые эксперты на Уолл-стрит полагают, что рост доходности может привести к тому, что инвесторы будут продавать акции и вкладываться в облигации, а также окажет давление на такие сферы рынка, как технологический сектор, пишет CNBC.

По данным Минторга США, розничные продажи в январе увеличились на 5,3% (максимум за семь месяцев) по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 1-1,1%.

Объем промышленного производства в США в январе 2021 года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе 2021 года выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным приростом с начала ведения статистики в декабре 2009 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты Dow Jones ожидали повышения на 0,5%.

В четверг в Азии также преобладает снижение индексов за исключением вернувшегося с новогодних праздников Китая (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке цены продолжают подъем на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,94 за баррель (+0,9% и +1,6% в среду), мартовская цена WTI - $61,61 за баррель (+0,8% и +1,8% накануне).

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Brent завершила торги в среду выше $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Сильные морозы затронули не только штат Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа. Власти Техаса предупредили население, что энергоснабжения не будет до выходных.

В Техасе закрыты нефтеперерабатывающие мощности, производящие около 4 млн баррелей в сутки, также резко упала добыча природного газа. Если неделю назад Техас добывал около 223 млрд кубометров газа в день, то в среду согласно предварительным данным Refinitiv Eikon, этот показатель упал до 53 млрд. На природный газ приходится половина выработки электроэнергии в Техасе.

Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки (б/с). При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на советников властей Саудовской Аравии, что страна планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

рынок акций Белуга Групп

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